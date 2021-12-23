بنزيمة يواصل التألق ويقود ريال مدريد لتعزيز صدارة الدوري الإسباني

عاد ريال مدريد المتصدر إلى نغمة الانتصارات في منافسات الليغا، بفوزه الأربعاء 2-1 على مضيفه أتلتيك بلباو بثنائية الفرنسي كريم بنزيمة في مباراة مقدمة من المرحلة 21 ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم.



وعزّز الفريق الملكي موقعه في صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة (14 إنتصارًا، 4 تعادلات وخسارة واحدة) بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية الثاني، مستفيدًا من تعادل الأخير أمام برشلونة الثلاثاء 1-1. كما يتقدم بفارق 13 نقطة عن ريال بيتيس الثالث.



ويحتل أتلتيك بلباو المركز العاشر برصيد 24 نقطة.



على ملعب سان ماميس، سجّل هدفي ريال بنزيمة (4 و7) فيما سجّل لبلباو أويان سانسيت (10).



وأثبت بنزيمة مرة أخرى معدنه الذهبي وسجّل هدفيه الـ 14 والـ 15 هذا الموسم، ليعزز موقعه في صدارة هدافي "لا ليغا".



وكان النادي الملكي تعادل سلبًا في المرحلة السابقة على أرضه في ملعب "سانتياغو برنابيو" ضد قادش.