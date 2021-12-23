غياب أبو مكة للراحة .. ليفربول يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بريمونتادا تاريخية

الشارقة - اميمة ياسر - خطف فريق ليفربول بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد ريمونتادا تاريخية، على حساب ضيفه ليستر سيتي، بركلات الترجيح، عقب التعادل في الوقت الأصلي بثلاث أهداف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب «أنفيلد»، مساء الأربعاء.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن مباراة ليستر سيتي، حيث فضل المدرب يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، إراحته مع عدد من اللاعبين الأساسيين، مثل ساديو ماني وجويل ماتيب وترينت ألكسندر أرنولد، والحارس البرازيلي أليسون بيكر، استعدادا لمواجهة ليدز في الدوري الإنجليزي.