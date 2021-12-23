الارشيف / اخبار الرياضه

غياب أبو مكة للراحة .. ليفربول يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بريمونتادا تاريخية

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - خطف فريق بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد ريمونتادا تاريخية، على حساب ضيفه ليستر سيتي، بركلات الترجيح، عقب التعادل في الوقت الأصلي بثلاث أهداف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب «أنفيلد»، مساء الأربعاء.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن مباراة ليستر سيتي، حيث فضل المدرب يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، إراحته مع عدد من اللاعبين الأساسيين، مثل ساديو ماني وجويل ماتيب وترينت ألكسندر أرنولد، والحارس البرازيلي أليسون بيكر، استعدادا لمواجهة ليدز في .

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا