تفاصيل إصابة عمرو السولية في السوبر الأفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة أحمد أبو عبلة، تفاصيل إصابة عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، التي تعرض لها قبل انطلاق مباراة الرجاء المغربي، في كأس السوبر الأفريقي.

وقال الجهاز الطبي إن السولية سوف يجري أشعة بعد وصول بعثة الفريق إلى القاهرة، ‏للتعرف على حجم الإصابة، وتحديد فرص مشاركته في التدريبات خلال الفترة المقبلة بعد ‏خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة.‏

وأوضح أبو عبلة أن السولية شعر بآلام شديدة في عضلة السمانة خلال عمليات الإحماء لذلك فضل فضلنا عدم المجازفة به، وشارك ياسر إبراهيم بديلًا له ‏في تشكيل الفريق.‏