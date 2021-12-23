شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فرحة جمهور الأهلى بالمحلة الكبرى أثناء التتويج بكأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الفرحة العارمه جمهور الاهلى بمدينة المحلة الكبرى عقب تتويج الفريق الاحمر بكأس السوبر الافريقى للمرة الثامنة فى تاريخه .

نجح النادى الأهلى في التتويج باللقب الـ24 القارى في تاريخه بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي بالفوز على الرجاء المغربي بضربات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله .

تقدم حميد أحداد للرجاء المغربى في الدقيقة 13، وتعادل طاهر محمد طاهر للأهلى في الدقيقة 89، واحتكام الفريقين لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلى.

وأصبح النادي الأهلي يمتلك 24 لقبًا قاريًا بفارق لقبين عن فريق ريال مدريد الإسباني المتوج بـ26 لقبًا قاريًا، حيث يأمل النادي الأهلي في مواصلة الانتصارات وتحقيق الانجازات لاستعادة مكانته كأكثر الأندية تتويجًا في العالم.

ويمتلك الأهلى 24 لقبا قاريا وهى 10 ألقاب لدورى أبطال أفريقيا و8 ألقب بالسوبر الأفريقي و4 ألقاب لكأس الكؤوس الأفريقية، ولقب أفروأسيوي ولقب للكونفدرلية.