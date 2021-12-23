شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يكافئ الجمهور بميدالية السوبر الأفريقى ويقذفها للمدرجات.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط عدد من جماهير النادي الأهلي التي حضرت مباراة السوبر الأفريقي من المدرجات، لقطة طريفة للنجم محمد الشناوي قائد المارد الأحمر، الذى حرص على الاحتفال بالفوز مع الجماهير وقرر ان يقذف لهم ميدالية السوبر الأفريقي في إشارة منه لتقديرهم في الدعم الدائم للاعبين في جميع البطولات.

وسرعان ما تداول الفيديو الذى التقطه احدى الجماهير لقائد النادي الأهلي، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، ونشرته إحدى الصفحات المهتمة بأخبار النادي الأهلي.

ويصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تمام الخامسة فجر الخميس، على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل بطل السوبر الأفريقي من الدوحة إلى أرض الوطن.

ومن المقرر أن يتم استقبال بعثة الأهلي داخل مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وسط احتفاء كبير من قبل العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران الناقل للبعثة، ويتم إنهاء إجراءات وصولهم وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتوج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوي المغربي اليوم الأربعاء على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.