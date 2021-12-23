شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: تأجيل كل المباريات من 27 ديسمبر لكل الأندية بسبب الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة، أن كل المباريات في الدورى سيتم تأجيلها من يوم 27 ديسمبر الجارى بسبب الأجندة الدولية بعد إعلان انطلاق كأس أمم أفريقيا 9 يناير المقبل.

وقال عامر حسين في مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "من يوم 27 ديسمبر كل الأندية التي لها لاعبون في المنتخب سيتم تأجيل مبارياتها بشكل تلقائى، سواء تم إقامة المعسكر أو تأجيله لأن الأجندة هتبدأ من 27 ديسمبر لأن هناك لاعبون يلعبون لمنتخبات أخرى زى لاعبى المغرب وتونس فمينفعش أحرم الأندية من بعض الأندية".

وأضاف عامر حسين: وبالتالي تأجيل مباراة بيراميدز والأهلى بسبب معسكر المنتخب الوطنى كلام نهائي، وسننتظر يوم 27 ديسمبر لإعلان المنتخبات قوائم أمم أفريقيا، وبالتالي الأندية التي سيتم استدعاء لاعبيه ستقوم بإرسال خطاب الاستدعاء لكى يتم تأجيل مبارياته في الدورى".

وأوضح عامر حسين: "حتى الآن لم يحسم كيروش موعد معسكر المنتخب لأمم أفريقيا، واتحاد الكرة لم يبلغ لجنة المسابقات بموعد بداية معسكر المنتخب الوطنى".

وتابع: "نجهز حاليا لقرعة كأس الرابطة والتي ستكون موعد قرعة كأس الرابطة وستكون هناك جوائزقيمة للفائز سيتم الإعلان عنها يوم القرعة، وكأس الرابطة فرصة كبيرة للأندية لتجربة اللاعبين الجدد الذي سيتم التعاقد معهم في يناير المقبل".