شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى بالأهلى يكشف تفاصيل إصابة عمرو السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن عمرو السولية، لاعب الفريق، ‏اشتكى من آلام في السمانة قبل انطلاق مباراة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي، التي ‏أقيمت مساء اليوم على ملعب أحمد بن علي بقطر.‏

وقال الجهاز الطبي إن السولية سوف يجري أشعة بعد وصول بعثة الفريق إلى القاهرة، ‏للتعرف على حجم الإصابة، وتحديد فرص مشاركته في التدريبات خلال الفترة المقبلة بعد ‏خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة.‏

واشتكى السولية من آلام في السمانة قبل انطلاق مباراة الرجاء، وشارك ياسر إبراهيم بديلًا له ‏في تشكيل الفريق.‏

وفى سياق متصل يستقبل مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من الدوحة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، الذي حصدها بعد الفوز بركلات الترجيح على الرجاء المغربي.