عبد الحفيظ يعلن موعد إعلان تجديد عقد علي معلول مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، قرب إعلان تجديد تعاقد فريقه مع التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الإعلان عن تجديد عقد معلول سيكون بمجرد وصول بعثة الفريق إلى مصر قادمة من قطر.

وقال عبد الحفيظ: "بمجرد وصولنا إلى مصر سيتم الإعلان عن تجديد التعاقد مع معلول".

وينتهي تعاقد علي معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي نادِ آخر في يناير المقبل إذا لم يجدد عقده مع القلعة الحمراء.

وتتواجد بعثة الأهلي في قطر حاليًا، حيث خاض الفريق مواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي مساء الأربعاء.

وتوج الأهلي بطلًا لكأس السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، بعد التفوق على الرجاء بركلات الترجيح.