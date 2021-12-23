عامر حسين: سنؤجل مباريات الدوري بعد يوم 27 ديسمبر لأكثر من نادِ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال عامر حسين، عضو رابطة الأندية، إنه سيتم تأجيل جميع المباريات في الدوري بعد يوم 27 ديسمبر للفرق التي تمتلك لاعبين دوليين.

وأضاف حسين، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس:"كيروش لم يٌخبرنا بعد بموعد معسكره المقبل ولو تم تأجيل بطولة أفريقيا كنت سألعب الدوري وميعاد كأس الرابطة كان سيكون في شهر مارس وفي شهر يونيو فكنت سأغير النظام بالبطولة ليكون مثل انجلترا بخروج المغلوب لأنهي البطولة وكنا ننتظر القرار النهائي بخصوص أمم أفريقيا".

وأتم عضو رابطة الأندية تصريحاته بقوله:"الأندية موافقة على بطولة كأس الرابطة والأسبوع المقبل سيكون موعد القرعة".

ومن المقرر أن تستضيف دولة الكاميرون بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 9 يناير المقبل حتى 6 فبراير.