غرناطة يقلب الطاولة على أتليتكو ويُلحق به الهزيمة الرابعة تواليا

المنامة - ياسر ابراهيم - قلب غرناطة تأخره أمام ضيفه أتلتيكو مدريد إلى انتصار ثمين بهدفين لواحد، الأربعاء، في مباراة مؤجلة عن الجولة 9 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

ودخل أتلتيكو المباراة بقوة ونجح في أخذ الأسبقية بهدف مُبكر جاء بعد دقيقتين من البداية عبر هدف أحرزه البرتغالي جواو فيليكس، بعد تمريرة متقنة من الفرنسي توماس ليمار.

وعدل غرناطة من وضعيته سريعا عقب الهدف، وفرض أسلوبه إلى أن تمكن من تعديل النتيجة بهدف سجله الفنزويلي داروين ماتشيس في الدقيقة 17، مستثمرا كرة أرسلها له زميله خورخي مولينا.

ومع حلول الدقيقة 61 ظهر مولينا مجددا ليُسجل هدف ثان منح به الفوز لفريق غرناطة، الذي حصد العلامة الكاملة للجولة الثالثة على التوالي.

وصعد غرناطة إلى المركز الثاني عشر بعد أن رفع رصيده لـ 22 نقطة، بينما تلقى أتلتيكو مدريد الهزيمة الرابعة تواليا وظل رصيده متوقفا عند 29 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس.

(الاناضول)