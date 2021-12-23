الامارات | أحمد سكيك يتقدم إلى المركز الثاني في بطولة العرب للغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سكيك يتقدم إلى المركز الثاني في بطولة العرب للغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد المنتخب السعودي صدارة البطولة العربية للغولف، التي تقام منافساتها بالعاصمة المصرية القاهرة. كما شهد اليوم الثالث تقدم نجم منتخب الإمارات، أحمد سكيك، للمركز الثاني بمجموع 220 نقطة، مطارداً السعودي فيصل سلهب المتصدر بمجموع 214 نقطة، واحتل القطري صالح الكعبي المركز الثالث بـ220 نقطة. واشتدت وتيرة المنافسة على مستوى المنتخبات لتحقيق أفضل النتائج والتي تقاربت بمعظمها، حيث استعاد المنتخب السعودي الصدارة التي حققها في اليوم الأول للبطولة بمجموع 675 نقطة، وحل ثانياً المنتخب التونسي بمجموع 677 نقطة، والثالث المنتخب المصري بمجموع 685 نقطة، والقطري رابعاً 691 نقطة، ثم الإمارات خامساً بـ705 نقاط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news