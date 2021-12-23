الامارات | فهد بن عبود: مسافي ينتظر الانتقالات الشتوية بفارغ الصبر

شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن عبود: مسافي ينتظر الانتقالات الشتوية بفارغ الصبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب مسافي فهد علي بن عبود، أن الفريق الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى بصدد الاستعانة بأربعة لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لسد الشواغر التي يعانيها، مؤكداً أن مسافي ينتظر فترة القيد المقبلة بفارغ الصبر.

وقال بن عبود لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى التعاقد مع لاعبين قادرين على ملء الشواغر الموجودة في الفريق في خانة المهاجم الأجنبي ولاعب المواليد، اضافة إلى مواطنين قادرين على تحقيق الإضافة الفنية المطلوبة».

وأكد أن مجلس إدارة نادي مسافي يبحث جميع الخيارات في الوقت الحاضر، وأن الجهود المميزة التي تبذل في هذا الجانب تستحق الشكر والتقدير، وأكمل: «هدفنا تحقيق النتائج الإيجابية واحتلال مركز في وسط الترتيب».

يُذكر أن المدرب فهد بن عبود سبق له تمثيل منتخب الإمارات للشباب في مونديال 1997 في ماليزيا، ودرب في المراحل السنية لنادي خورفكان. ويتواجد فريق مسافي في المركز 14 بدوري الدرجة الأولى برصيد ست نقاط بعد مرور 11 جولة من المسابقة.

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