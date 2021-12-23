الامارات | مؤتمر دبي الرياضي و«غلوب سوكر» يجمعان نجوم العالم 27 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر دبي الرياضي و«غلوب سوكر» يجمعان نجوم العالم 27 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل مجلس دبي الرياضي وضع اللمسات الأخيرة على الدورة الـ16 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وحفل الدورة الـ12 من جائزة «دبي غلوب سوكر» العالمية، الذي سينظمه المجلس مساء يوم 27 ديسمبر الجاري بفندق أرماني في «برج خليفة».

وقال بيان صحافي: «يواصل المؤتمر استقطاب الأسماء الكبيرة في كرة القدم العالمية، حيث ستشهد جلسة المؤتمر مشاركة لاعبين من الصف الأول على المستوى العالمي سيتم الإعلان عنهما لاحقاً، وذلك استمراراً لنهج المؤتمر في تسليط الضوء على تجارب اللاعبين العالميين الذين يحققون إنجازات وألقاباً، ويشكلون مصدر إعجاب للملايين من اللاعبين الصغار والشباب حول العالم الذين يتتبعون خطواتهم ويسيرون على نهجهم في التدريب واللعب، كما أن الأفكار التي يطرحونها خلال الجلسة تكشف جوانب مهمة من شخصية اللاعب المحترف الناجح، وكيفية المحافظة على مستوييه الفني والبدني في أفضل الحالات والبقاء في أعلى مستويات الإنجاز».

وسيتم في حفل جوائز «دبي غلوب سوكر» خلال الأمسية ذاتها تكريم الفائزين في 16 فئة من الفئات التي تم التصويت عليها على مستوى العالم، وهي: أفضل أكاديمية قارية للشباب، أفضل لاعب رياضات إلكترونية، أفضل لاعبة وأفضل فريق للنساء، أفضل حارس مرمى، أفضل مدافع، أفضل فريق للرجال، أفضل وكيل لاعبين، أفضل مدير نادٍ، أفضل مدرب، أفضل مسيرة لاعب حالياً، أفضل مسيرة لاعب معتزل، أفضل هدّاف، أفضل منتخب وطني، أفضل لاعب، وأفضل لاعب حسب استفتاء المشاهدين، حيث تم الانتهاء من فرز التصويت واختيار القائمة المختصرة من أجل حصر الاختيار على الفائز الوحيد في كل فئة.

وجاء في البيان: «أنجز مجلس دبي جميع الترتيبات الخاصة بتوجيه الدعوات للمعنيين بالرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً في دولة الإمارات، وكذلك تنسيق حضور الفائزين من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى إنجاز فيلم خاص بالمناسبة يؤكد مكانة الرياضة بين شعوب العالم ودور دولة الإمارات في جميع العالم، والاحتفاء بأصحاب الإنجازات في جميع المجالات ومن بينها الرياضة».

جدير بالذكر أن الدورة الماضية تم تنظيمها في المكان ذاته، وقد كان الحدث الذي تم تنظيمه يوم 27 ديسمبر 2020 هو الأول على مستوى العالم الذي يتم تنظيمه بطريقة الحضور المباشر، حيث كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس، الفائزين بفئات الجائزة والمشاركين في جلسة المؤتمر، وهم كريستيانو رونالدو وليفاندوفيسكي والحارس ايكر كاسياس، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ونائب رئيس المجلس مطر الطاير، بعد نجاح الدولة في التعامل مع الجائحة وتكوين نموذج مبهر على مستوى العالم في تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بكل حدث بما يحفظ سلامة الجميع.

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