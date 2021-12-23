الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | منتخب الطائرة يدشن معسكر العين تحضيراً لـ «الألعاب الخليجية»

0 نشر
معاذ كمبال ■ العين 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يدشن معسكر العين تحضيراً لـ «الألعاب الخليجية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن منتخب الطائرة، معسكره الداخلي في مدينة العين ضمن استعداداته للمشاركة في الدورة الثالثة للألعاب لدول ، المقرر أن تستضيفها الكويت من 9 إلى 18 يناير 2022. وأكد الاتحاد في بيان صحافي أن «الأبيض» سيخوض عدداً من المباريات الودية، كما يتضمن برنامج الإعداد مجموعة من التدريبات التي تهدف إلى زيادة المعدل الفني والبدني للاعبين.

ويشرف على تدريب المنتخب، المدرب المونتينيغري فيكوفيتش، الذي يتولى تدريب فريق العين. ويستهل المنتخب مشواره في البطولة الخليجية، بلقاء المنتخب الكويتي في 11 يناير 2022، ويليه لقاء المنتخب البحريني يوم 12، ثم المنتخب السعودي يوم 14، والمنتخب العماني يوم 15، ويختتم مبارياته بلقاء المنتخب القطري يوم 17 من الشهر نفسه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا