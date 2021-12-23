الامارات | اتحاد كلباء ينجح في اختبار «العربي»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء ينجح في اختبار «العربي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اتحاد كلباء في ملعبه على العربي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور الـ16 لكأس رئيس الدولة، ليتأهل كلباء لمواجهة بني ياس في الدور ربع النهائي، وقطعت خسارة العربي سلسلة 13 نتيجة ايجابية للفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.

بدأ العربي مهاجماً وكاد أن يفتتح التسجيل عبر البرازيلي باولو سيلفا الذي سدد كرة قوية أبعدها الحارس جمال عبدالله (6)، وعاد الحارس نفسه وأبعد كرة سددها راشد عيسى (7)، ومن هجمة مرتدة قادها الغيني عثمان كمارا تمكن من الانفراد بالمرمى وتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 9، بعدها بقليل سجل عبدالسلام محمد هدف كلباء الثاني بعد أن سدد برأسه كرة وصلته عرضية من عمر الخديم (22)، وفرّط العربي في فرصة هدف محقق، عندما انفرد البرازيلي اليكس لكنه سدد الكرة إلى جانب الملعب بصورة غريبة 31، ولعب كلباء بـ10 لاعبين من الدقيقة 41، بعد طرد محمد سبيل لنيله انذارين، وتمكن فريق العربي من تسجيل هدفه الوحيد عن طريق لاعبه باولو سيلفا، الذي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء هزت الشباك 56.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news