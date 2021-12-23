الامارات | الشارقة يقصي حتا ويضرب موعداً مع «فرسان دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يقصي حتا ويضرب موعداً مع «فرسان دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فريق الشارقة بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه فريق حتا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد الشارقة ضمن دور الـ16 للمسابقة، وسيلاقي الشارقة نظيره شباب الأهلي الذي تأهل بدوره لهذا الدور على حساب الظفرة. تقدم الشارقة بهدف مبكر عن طريق البرازيلي بيرنارد دوراتي في الدقيقة العاشرة، بعدما راوغ دفاع حتا مستغلاً تمريرة زميله أحمد العطاس، واستغل الشارقة تفوقه في المباراة بتسجيل لاعبه البرازيلي كايو لوكاس الهدف الثاني «30» من تسديدة خلفية رائعة، مسجلاً أجمل أهداف المسابقة. وسيطر الشارقة على مجريات اللعب بشكل كامل خلال الشوط الأول. وسجل حتا هدفه الوحيد من ركلة جزاء سددها اللاعب ريجيس توستاتي «79»، لينتهي اللقاء بفوز الشارقة 2-1.

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