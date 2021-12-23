الامارات | «أبيض الناشئين» يواجه أوزبكستان في الودية الثانية غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الناشئين» يواجه أوزبكستان في الودية الثانية غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 يوم غدٍ نظيره منتخب أوزبكستان، في التجربة الودية الثانية التي تُقام في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، ضمن برنامج المعسكر الداخلي الحالي، في إطار استعداداته لمشاركاته الرسمية المقبلة. وكانت التجربة الودية الأولى التي جمعت بين المنتخبين أول من أمس، قد انتهت بفوز المنتخب الأوزبكي بهدف دون ردّ.

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