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الامارات | «أبيض الناشئين» يواجه أوزبكستان في الودية الثانية غداً

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 يوم غدٍ نظيره منتخب أوزبكستان، في التجربة الودية الثانية التي تُقام في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، ضمن برنامج المعسكر الداخلي الحالي، في إطار استعداداته لمشاركاته الرسمية المقبلة. وكانت التجربة الودية الأولى التي جمعت بين المنتخبين أول من أمس، قد انتهت بفوز المنتخب الأوزبكي بهدف دون ردّ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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