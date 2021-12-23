الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زيارة

سجل الجهازان الفني والإداري ولاعبو فريق تحت 15 سنة بنادي الشارقة زيارة للاعب سعود الجسمي، الذي أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، بعد إصابته بكسر في يده خلال مباراة النصر الأخيرة.

تعاون

عبر صحافيون وممثلو وسائل إعلام يغطون أنشطة اتحاد الكرة عن أملهم في أن يكون هناك تعاون أكبر بينهم وبين لجنة المنتخبات الوطنية، عقب تشكيلها الجديد برئاسة حميد الطاير، نظراً إلى أهمية دور الإعلام في دعم المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

لاعب

أرجع إداري لنادٍ يلعب في دوري المحترفين تحديد لاعب واحد يتحدث للقنوات التلفزيونية بعد المباريات، إلى أن يمتلك مهارات التحدث أمام وسائل الإعلام ويتفهم جيداً لرؤية الجهاز الفني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news