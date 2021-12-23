شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلى: لعبنا بقوة.. والتتويج بالسوبر الأفريقى كان شيئًا رائعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أن مواجهة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي كانت صعبة جدا، خاصة أنهم كانوا محظوظين بتسجيل هدف التقدم خلال أول ربع ساعة من المباراة.



أضاف يانكون قائلًا: «بعد الهدف كثفنا من الضغط الهجومي وحاولنا أن نسجل. روح الفريق كانت عالية جدًّا، وكنا نثق في أننا سنلعب بقوة حتى النهاية. تسجيل هدف التعادل قبل نهاية المباراة بلحظات كان شيئًا رائعًا، لأننا قدمنا مجهودًا كبيرًا طوال المباراة وكنا نستحق تكليل هذا المجهود».

وعن إصابة عمرو السولية قبل لحظات من بداية المباراة، قال يانكون: «هذا سوء حظ غريب وأنا حزين جدًّا من أجله ولكن هذه هي كرة القدم».

وعن وصول المباراة إلى ركلات الترجيح قال يانكون: «كنت أثق بقوة في الشناوي. لقد كان رائعًا في مباراة اليوم وقدم أداءً مميزًا».

واختتم يانكون تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير النادي، قائلًا: «جماهير الأهلي رائعة للغاية وهم أفضل مشجعين لأي نادٍ في إفريقيا. الجمهور هو اللاعب رقم 12 خارج الملعب، كل ما أستطيع أن أقوله لهم شكرًا لكم».

ونجح الأهلي في التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما فاز باللقب في الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي، قبل أن يفوز اليوم على مواطنه الرجاء بركلات الترجيح، بنتيجة 6-5، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.