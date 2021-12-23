شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر: أشكر زملائى اللاعبين على المساندة.. وكنت واثقًا من الفوز بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر لكل زملائه في الفريق بعد المساندة التي حظي بها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه سعيد للغاية بعدما أسهم في حصد الفريق لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي.

وقال طاهر، إن المباراة كانت صعبة للغاية منذ أول دقيقة، خاصة أن الرجاء فريق كبير، لكن الأهلي كان مستعدًّا لتلك المواجهة، ورغم أن ظروف المباراة كانت تسير بعكس رغبة اللاعبين، وتأخرت الفرحة، لكن تحققت البطولة في النهاية.

وأضاف، أن إصابة عمرو السولية غير المتوقعة على الإطلاق صعبت الأمور مع انطلاقة اللقاء، لكن ياسر إبراهيم قدم مباراة كبيرة، مؤكدًا أنه كان يثق في الفوز بالبطولة، وأن الأهلي س يسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، وهو الأمر الذي اعتاد عليه على مدى التاريخ، أن الفريق يلعب حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يحسمها الفريق بركلات الترجيح.

وأكد طاهر، أن فرحته لا توصف بهذا التتويج، موجهًا الشكر لجماهير النادي الأهلي، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة، والجهاز الفني وزملائه اللاعبين.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف التعادل للأهلي في شباك الرجاء المغربي، في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

وكان الأهلي قد توج بالسوبر الإفريقي بعد الفوز على الرجاء الرياضي المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.