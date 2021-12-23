طاهر: أشكر زملائى اللاعبين على المساندة.. وكنت واثقًا من الفوز بالسوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر: أشكر زملائى اللاعبين على المساندة.. وكنت واثقًا من الفوز بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر
وقال طاهر، إن المباراة كانت صعبة للغاية منذ أول دقيقة، خاصة أن الرجاء فريق كبير، لكن الأهلي كان مستعدًّا لتلك المواجهة، ورغم أن ظروف المباراة كانت تسير بعكس رغبة اللاعبين، وتأخرت الفرحة، لكن تحققت البطولة في النهاية.
وأضاف، أن إصابة عمرو السولية غير المتوقعة على الإطلاق صعبت الأمور مع انطلاقة اللقاء، لكن ياسر إبراهيم قدم مباراة كبيرة، مؤكدًا أنه كان يثق في الفوز بالبطولة، وأن الأهلي س يسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، وهو الأمر الذي اعتاد عليه على مدى التاريخ، أن الفريق يلعب حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يحسمها الفريق بركلات الترجيح.
وأكد طاهر، أن فرحته لا توصف بهذا التتويج، موجهًا الشكر لجماهير النادي الأهلي، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة، والجهاز الفني وزملائه اللاعبين.
وسجل طاهر محمد طاهر هدف التعادل للأهلي في شباك الرجاء المغربي، في الدقيقة 90 من زمن المباراة.
وكان الأهلي قد توج بالسوبر الإفريقي بعد الفوز على الرجاء الرياضي المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.