شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يواسى لاعب الرجاء بعد إهدار ركلة الجزاء فى السوبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ياسر إبراهيم مدافع فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، على مواساة عبد الإله مدكور لاعب الرجاء المغربى بعدما أهدر ركلة الجزاء الأخيرة لفريقه، والتى فاز بعدها المارد الأحمر بالسوبر الأفريقى.

وتوجه ياسر إبراهيم إلى لاعبى الرجاء أثناء مواساتهم لعبد الإله وحرص على دعمه خاصة وإنه تسبب فى خسارة فريقه بنتيجة 6 / 5 من المارد الأحمر ليخسر الرجاء لقب السوبر الأفريقى.

وتوّج فريق الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي بالفوز على الرجاء المغربي بضربات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

تقدم حميد أحداد للرجاء المغربى في الدقيقة 13، وتعادل طاهر محمد طاهر للأهلى في الدقيقة 89، واحتكام الفريقين لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلى.

ويعد لقب كأس السوبر الأفريقي هو الثانى على التوالي للأهلى بقيادة موسيمانى، بعدما حقق الأهلى اللقب على حساب نهضة بركان بهدفين نظيفين الموسم الماضى، لتكون ثالث مرة يستطيع الأهلى الاحتفاظ بكأس السوبر لموسمين متتاليين، حيث نجح في الفوز باللقب موسمى 2006 و2007، ثم الفوز بلقبى 2013 و2014.

ويعد النادى الأهلى أكثر الأندية الأفريقية تحقيقا للقب السوبر الأفريقى برصيد 8 ألقاب، حيث توج باللقب أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2020، 2021، وفشل في تحقيقه مرتين فقط عامي 1994، 2015.