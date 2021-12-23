شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 22/ 12/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الأربعاء، الموافق 22/ 12/ 2021 العديد من الأحداث، جاء فى مقدمتها، فتح باب الترشح فى انتخابات نادى الزمالك، وحسين لبيب يعلن عدم الترشح على رئاسة القلعة البيضاء، وإطلاق اسم رضا عبد العال على "حديقة أطفال".

فتح باب الترشح فى انتخابات نادى الزمالك

يبدأ، اليوم الأربعاء، فتح باب الترشح لخوض انتخابات نادى الزمالك المقبلة، ويتم تلقى الطلبات لمدة 7 ايام ابتداء من اليوم 22 ديسمبر ولمدة ثمانى ساعات يوميا من الساعة الحادية عشر صباحا حتى السابعة مساءً، حيث ستكون هناك لجنة تتلقى الطلبات تتضمن الأوراق المطلوبة للترشح وفقا للشروط المحددة وفقا للائحة.

تأمين مكثف خارج نادى الزمالك استعدادا لاستقبال المرشحين للانتخابات

يشهد محيط نادى الزمالك إجراءات تأمين مكثفة استعدادا لاستقبال المرشحين للانتخابات المقبلة فى أول يوم لفتح باب الترشيح، كما قامت قوات أمن الجيزة بعمل كشف عن المتفجرات والمفرقعات بمحيط النادى ضمن الإجراءات الأمنية المشددة.

مرتضى منصور يصل نادي الزمالك لمتابعة أول أيام فتح باب الترشح للانتخابات

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على متابعة فتح باب الترشح لخوض انتخابات نادى الزمالك المقبلة، بمقر النادى منذ قليل .

أغلق في السابعة مساء اليوم الأربعاء باب تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، والتي بدأت في الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء ولمدة سبعة أيام متتالية، وشهد اليوم الأول تقدم 8 مرشحين للانتخابات الزمالك وهم: انتهاء اليوم الأول للترشح فى انتخابات الزمالك

حسين لبيب يعلن عدم الترشح على رئاسة نادى الزمالك

أعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابقة التى كانت مكلفة بإدارة نادى الزمالك، عدم ترشحه على منصب رئاسة القلعة البيضاء خلال الانتخابات التى ستجرى فى الفترة الحالية.

الزمالك يطلق اسم رضا عبد العال على "حديقة أطفال"

أطلق مجلس إدارة نادى الزمالك، اسم رضا عبد العال نجم الفريق السابق، على إحدى حدائق الأطفال داخل القلعة البيضاء، ليتم تخليد اسم "عبد العال" بنادى الزمالك، مثلما يتم مع باقى رموز النادى.

تقارير: أشرف بن شرقى خارج قائمة منتخب المغرب فى كأس أمم أفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية أن الدولى المغربى أشرف بن شرقي، لاعب نادى الزمالك، سيكون خارج قائمة أسود الأطلس فى كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون فى الشهر المقبل.

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