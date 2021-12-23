شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين أحداد ولاعب الصفاقسى.. الأهلى لمنافسيه: لا تحتفل بالفوز قبل صافرة النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة الأهلى صورة يظهر فيها حميد أحداد لاعب الرجاء المغربى وأمير الحاج مسعود لاعب الصفاقسى التونسي السابق الشهير باحتفاله بالفوز على الأهلى قبل صافرة النهاية فى نهائى دوري أبطال أفريقيا 2006، حيث ربطت القناة بين احتفال الثنائي بالفوز قبل النهاية.

وعلقت القناة على صورة الثنائى قائلا:" هناك قاعدتان مهمتان عندما تلعب أمام الأهلي 1- لا تحتفل بالفوز قبل صافرة النهاية 2- لا تنس القاعدة الأولى".

توج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي بعد فوزه على الرجاء المغربي بنتيجة 6 / 5 في ركلات الترجيح بمباراة السوبر الإفريقي التي جمعتهما على استاد أحمد بن علي بالريان ببطولة السوبر الإفريقي، التي تقام في دولة قطر.

ودخل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، بدر بانون، أيمن أشرف، عمرو السولية، ديانج، حمدي فتحي، أكرم توفيق، على معلول، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات وبيرسي تاو.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف، فيما خرج من قائمة الأهلي لمواجهة الرجاء كل من مصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمود وحيد ومحمد محمود وعمار حمدي ولويس ميكسيوني ووليد سليمان وأحمد نبيل "كوكا" ومحمود عبد المنعم "كهربا" وحسام حسن.