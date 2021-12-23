شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد: تمنيت المشاركة فى مباراة السوبر بعد مشاهدة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أن مواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي كانت صعبة للغاية، والجميع كان يعي ذلك جيدًا منذ البداية، ولكنه كان واثقًا من تتويج الأهلي بلقب البطولة.
وقال كريم فؤاد عقب فوز الأهلي على الرجاء: «كنت أثق بشدة في أننا سنفوز باللقب بأي شكل. لا يهم من يشارك في الملعب أو من يجلس على مقاعد البدلاء، لأننا جميعًا فريق واحد والكل يساند بعضه بعضًا».
وأضاف: «عندما رأيت الجماهير في المدرجات كنت أتمنى أن أشارك في المباراة، وأهنئ الجماهير على الفوز باللقب. هذه أول بطولة لنا هذا الموسم، ونتمنى أن نفوز بالمزيد من الألقاب مستقبلًا. لم أكن أتمنى أن تغادر الجماهير ملعب المباراة وهم في حالة حزن، الحمد لله لأننا كنا سببًا في إسعادهم».
ونجح الأهلي في التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما فاز باللقب في الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.
وفى سياق متصل يستقبل مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من الدوحة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، الذي حصدها بعد الفوز بركلات الترجيح على الرجاء المغربي.
ويصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تمام الخامسة فجر الخميس، على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل بطل السوبر الأفريقي من الدوحة إلى أرض الوطن.
ومن المقرر أن يتم استقبال بعثة الأهلي داخل مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وسط احتفاء كبير من قبل العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران الناقل للبعثة، ويتم إنهاء إجراءات وصولهم وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وتوج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوي المغربي اليوم الأربعاء على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.