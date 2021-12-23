شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: موسيمانى يجيد دائما فى المباريات الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فضل نجم النادى الأهلى السابق، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى يجيد دائما في المباريات الكبرى بعدما قاد الأهلى للفوز على الرجاء في كأس السوبر الأفريقي بركلات الترجيح.

وقال محمد فضل في مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "أن موسيمانى يجيد دائما لعب المباريات الكبيرة حتى لو بدأ المباراة بشكل خاطئ، ولكنه نجح في العودة للمباراة بعدة تغييرات قلبت المباراة، وكان عليه أن يبدأ بمحمد هانى في الظهير الأيمن والدفع بأكرم توفيق مكان عمرو السولية".

وأضاف محمد فضل: "الأهلى لم يكن في مستواه المعروف والروح العالية للاعبية هي من أعادة البطولة مرة أخرى بعد اقترب الرجاء كثيرا من تحقيقها، ولكن قتال اللاعبين على العودة يحسب لهم".

وعن بكاء طاهر، قال محمد فضل: "بكاء طاهر محمد طاهر نتيجة للضغوطات التي يتعرض لها اللاعب لعدم مشاركته في المباريات الماضية، واعتقد أن هذه المباراة شهادة ميلاد له ولازم يبنى عليها ويثبت قدراته كأنه لسه قادم للأهلى والتخلص من الضغوط والقتال على الفرصة، وأعتقد أن طاهر محمد طاهر مستمر في الأهلى ولن يرحل بعد مباراة اليوم".

وتابع محمد فضل: "أحمد عبد القادر لاعب كبير وكواليتي مش موجود في الأهلى لأنه مختلف ودائما يملك الحلول ويجيد اللعب في أكثر من مركز ووجوده ضرورى في الملعب باستمرار".

وعن أفضل تشكيل للأهلى، قال فضل: "محمد الشناوى أمامه الرباعى أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، على معلول، وفى الوسط عمرو السولية وأليو ديانج، وأمامهم محمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر، وفى الهجوم محمد شريف".