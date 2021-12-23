السوبر الإفريقي.. وليد سليمان: التتويج باللقب تكليل لمجهود الجميع

شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الإفريقي.. وليد سليمان: التتويج باللقب تكليل لمجهود الجميع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز بلقب السوبر الإفريقي، على حساب الرجاء المغربي، موجهًا التهنئة لجماهير الأهلي التي ساندت الفريق بشكل كبير.
وقال وليد عقب اللقاء: أهنئ كل جماهير الأهلي على هذا التتويج، والحمد لله كلنا كلاعبين نساند بعضنا بعضًا، وهذا ما تعلمناه من الجيل السابق، فلا يوجد فارق بين من يشارك في المباراة ومن يجلس على مقاعد البدلاء.
ونجح الأهلي في التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز باللقب في الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.