شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الإفريقي.. وليد سليمان: التتويج باللقب تكليل لمجهود الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز بلقب السوبر الإفريقي، على حساب الرجاء المغربي، موجهًا التهنئة لجماهير الأهلي التي ساندت الفريق بشكل كبير.

وقال وليد عقب اللقاء: أهنئ كل جماهير الأهلي على هذا التتويج، والحمد لله كلنا كلاعبين نساند بعضنا بعضًا، وهذا ما تعلمناه من الجيل السابق، فلا يوجد فارق بين من يشارك في المباراة ومن يجلس على مقاعد البدلاء.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز باللقب في الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.