شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول تصريحاته.. المرشح لرئاسة اتحاد الكرة يكشف عن خطته لقيادة الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد إبراهيم رئيس نادي بولاق، والمرشح لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة المقرر لها 5 يناير، إنه يمتلك خبرة إدارية بحكم توليه رئاسة نادي بولاق، ويسعى لتقديم برنامج طموح يعبر عنه وعن قائمته للجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

تابع رئيس نادي بولاق لـ"الخليج 365"، أن مجموعته تضم شخصيات غير معروفة رياضيا ولكنهم يمتلكون فكرا جيدا، وهو ما سنقدمه خلال زيارتنا لأندية الجمعية العمومية الفترة المقبلة.

أضاف المرشح لرئاسة اتحاد الكرة، أن قائمته تضع برامج لعرضها على الأندية منها برنامج طبي، خاصة أن هناك أندية من المظاليم تعاني بسبب الرباط الصليبي ونفس الأمر للاعبين غير القادرين على العلاج.

تابع محمد إبراهيم سنقسم أنفسنا كقائمة لزيارة الأندية في ظل ضيق الوقت قبل انتخابات اتحاد الكرة.