شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج بعد التتويج بالسوبر الأفريقى: إصابة السولية مفاجئة وجمهور الأهلى سند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لقب السوبر الإفريقي إلى جماهير الأهلي ‏بعد التتويج باللقب الثامن في تاريخ النادي على حساب فريق الرجاء المغربي، في المباراة التي ‏أقيمت مساء اليوم على ملعب أحمد بن علي بقطر.‏

وقال ديانج: «سعيد بالتتويج بالبطولات مع الأهلي، وإضافة لقب جديد في تاريخي ومشواري ‏مع الناديو جماهير الأهلي دائمًا ما تكون السند والداعم للاعبين وهي دائمًا وراء ‏الفريق في كل مكان».‏

وأوضح اللاعب المالي أن إصابة عمرو السولية كانت مفاجئة بكل تأكيد، وأن اللاعب قدم ‏مردودًا في غاية القوة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب التي أقيمت مؤخرًا في ‏قطر.‏

وأكد ديانج أن هناك تفاهمًا كبيرًا بينه وبين جميع لاعبي الفريق، لا سيما حمدي فتحي الذي ‏لعب بجواره بعد إصابة السولية قبل انطلاق المباراة.‏

وشدد لاعب المنتخب المالي على أن الجيل الحالي من اللاعبين نجح في حصد البطولات ‏الإفريقية وإسعاد جماهير النادي، وأن لقب السوبر الإفريقي الذي حققه الفريق اليوم على ‏حساب الرجاء المغربي سيكون بداية جديدة للتتويج بالمزيد من الألقاب.‏

واختتم ديانج تصريحاته بتوجيه الشكر إلى الجماهير والجهاز الفني واللاعبين ولعائلته، على دعمهم له طوال الفترة ‏الماضية، وأهدي لهم لقب السوبر الإفريقي الذي توجت به مع الأهلي.‏