شكرا لقرائتكم خبر عن بانون: سعيد بالسوبر الإفريقي الثامن للأهلي والثالث في تاريخي ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الفريق ‏بالسوبر الإفريقي الثامن في تاريخ النادي على حساب فريق الرجاء المغربي والسوبر الثالث ‏له في تاريخه كلاعب.‏

وقال بانون: المباراة كانت صعبة أمام خصم كبير بحجم الرجاء المغربي، وكانت في غاية ‏الصعوبة على وجه التحديد بالنسبة لي، خاصة أنها أمام فريقي الذي لعبت له من قبل وأسهم ‏في صناعة اسمي كلاعب.‏

وواصل المدافع المغربي حديثه: توجت بلقب السوبر الثالث في تاريخي، وهو شرف كبير لي، ‏وشكرًا لجميع لاعبي الأهلي وجماهيره.‏

وأوضح بانون أن عمرو السولية لاعب كبير، وقدم مجهودًا كبيرًا مع المنتخب الوطني في ‏كأس العرب التي أقيمت مؤخرًا في قطر، وتعرض لاصابة مباغتة قبل المباراة، ولكن جميع ‏اللاعبين ظهروا بصورة قوية وكانوا عند حسن الظن وثقة الجماهير والجهاز الفني.‏