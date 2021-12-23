شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان مع السوبر الأفريقى: القادم أفضل بإذن الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم وليد سيلمان، لاعب النادي الأهلي، على الاحتفال بالتتويج ببطولة السوبر الأفريقي، على حساب نادي الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما في قطر، ونشر صورة له حاملاً كأس البطولة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "مبروك الفوز لجمهور الأهلي ومجلس اداراته العظيم وان شاء الله نكون ديما على قدر المسئولية ونقدر نسعدكم ديما والقادم أفضل بأذن الله".



احتفال وليد سليمان

يستقبل مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من الدوحة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، الذي حصدها بعد الفوز بركلات الترجيح على الرجاء المغربي.

ويصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تمام الخامسة فجر الخميس، على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل بطل السوبر الأفريقي من الدوحة إلى أرض الوطن.

ومن المقرر أن يتم استقبال بعثة الأهلي داخل مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وسط احتفاء كبير من قبل العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران الناقل للبعثة، ويتم إنهاء إجراءات وصولهم وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتوج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوي المغربي اليوم الأربعاء على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.