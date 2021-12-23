عبد القادر: سعادتي لا توصف بالتتويج بأول بطولة مع الأهلي

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز بأول بطولة له مع الفريق، بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي، وقال عبد القادر إن لاعبي الأهلي اجتهدوا كثيرًا للفوز بهذا اللقب، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع مشاركته في اللقاء خلال الشوط الثاني.

وأضاف أن الأهلي دائمًا يلعب من أجل الفوز بالبطولات، وهو ما وضح خلال لقاء اليوم أمام الرجاء، خاصة أن لاعبي الفريق كانوا يقاتلون من أجل التتويج بالبطولة، وإسعاد جماهير النادي.

وأشار إلى أن ركلات الترجيح ابتسمت لصالح لاعبي الأهلي، واستطاع اللاعبون تسجيل جميع الركلات، وكانوا في حالة تركيز شديدة خلال التسديد.

ووجه عبد القادر الشكر إلى جماهير الأهلي، موجهًا رسالة لهم بأن يكونوا في ظهر اللاعبين والجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد توج بالسوبر الإفريقي بعد الفوز على الرجاء الرياضي المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.