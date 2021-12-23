شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم الأربعاء 22\12\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22 \12 \ 2021، الكثير من الأحداث والأخبار الرياضية الهامة، منها فتح باب الترشح فى انتخابات الزمالك، وتتويج الأهلى ببطولة السوبر الإفريقى، وإصابة السولية قبل مباراة الرجاء، بالإضافة إلى وفاة حارس الرباط والأنوار بسكتة قلبية.

الأهلى بطل السوبر الإفريقى بالفوز على الرجاء المغربى بضربات الترجيح

توّج فريق الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي بالفوز على الرجاء المغربي بضربات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله. انتهت مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة السوبر الإفريقي التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، باستاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة في بطولة السوبر الإفريقي بالتعادل ليحتكم الفريقين إلى ضربات الجزاء.

إصابة السولية قبل انطلاق مباراة السوبر الإفريقي وياسر إبراهيم بديلا

تعرض عمرو السولية لاعب الأهلي للإصابة بشكل مفاجئ قبل انطلاق مباراة فريقه ضد نظيره الرجاء المغربي اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمعهما على استاد أحمد بن علي بالريان ببطولة السوبر الإفريقي التي تقام في دولة قطر، ليبتعد عن المشاركة في السوبر الإفريقي ويشارك ياسر إبراهيم بدلا منه.

البنك الاهلى يقرر إيقاف حارس المرمى بالفريق وتغريمه 50 ألف جنيه

قرر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إيقاف محمود الزنفلي، حارس مرمى الفريق وتوقيع غرامة مالية عليه، وذلك بعد مشادته مع أحمد ياسين مدافع الفريق، خلال مباراة غزل المحلة فى بطولة الدورى.

فتح باب الترشح فى انتخابات نادى الزمالك

يبدأ، اليوم الأربعاء، فتح باب الترشح لخوض انتخابات نادى الزمالك المقبلة، ويتم تلقى الطلبات لمدة 7 ايام ابتداء من اليوم 22 ديسمبر ولمدة ثمانى ساعات يوميا من الساعة الحادية عشر صباحا حتى السابعة مساءً، حيث ستكون هناك لجنة تتلقى الطلبات تتضمن الأوراق المطلوبة للترشح وفقا للشروط المحددة وفقا للائحة.

وفاة حارس مرمى الرباط والأنوار البورسعيدى بسكتة قلبية توفى حارس مرمى فريق الرباط والأنوار البورسعيدي الشاب أحمد أمين، بعد انتهاء تدريبات فريقه بسكتة قلبية عقب أدائه لمران فريقه اليوم. وينافس فريق الرباط والأنوار بالمجموعة السابعة بالقسم الثالث ويعد من أندية بورسعيد التى صعدت عدة مواسم لدورى القسم الثانى إلا أنه هبط للقسم الثالث من فترة وابتعد عن المنافسة على الصعود بسبب الازمات المالية . حسين لبيب يعلن عدم الترشح على رئاسة نادى الزمالك أعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابقة التى كانت مكلفة بإدارة نادى الزمالك، عدم ترشحه على منصب رئاسة القلعة البيضاء خلال الانتخابات التى ستجرى فى الفترة الحالية.

الزمالك يطلق اسم رضا عبد العال على "حديقة أطفال"

أطلق مجلس إدارة نادى الزمالك، اسم رضا عبد العال نجم الفريق السابق، على إحدى حدائق الأطفال داخل القلعة البيضاء، ليتم تخليد اسم "عبد العال" بنادى الزمالك، مثلما يتم مع باقى رموز النادى.