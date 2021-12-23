متولي: إصابة السولية وضعتنا في ورطة ولكن الأهلي دائمًا على قدر المسئولية

القاهرة - سامية سيد - قدم محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تهنئته لجماهير الأهلي الوفية على التتويج بلقب السوبر الإفريقي، متمنيًا أن يفوز الفريق بالمزيد من البطولات في الفترة المقبلة.

وقال متولي عقب التتويج باللقب الإفريقي: أتمني أن تكون البطولة المقبلة التي نفوز بها هي كأس العالم للأندية.

تابع متولي قائًلا: إصابة عمرو السولية قبل بداية المباراة وضعتنا جميعًا في ورطة، الأمر كان صعبًا بالنسبة للمدير الفني واللاعبين، ولكن الحمد لله الأهلي كان على قدر المسئولية، وتغلب على جميع الصعاب وتوج باللقب.

أضاف متولي قائًلا: أهدرنا الكثير من الفرص وكنا نستطيع العودة في النتيجة خلال المباراة. السيناريو الذي حدث لم يكن متوقعًا، والحمد لله ربنا أكرمنا وفزنا باللقب لأن لكل مجتهد نصيبًا. أبارك لجمهور الأهلي ولطاهر محمد طاهر الذي سجل هدف التعادل في اللحظة الحاسمة.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما فاز باللقب في الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.