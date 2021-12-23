أيمن أشرف: خبرات اللاعبين ظهرت فى الوقت المناسب بالسوبر الإفريقى

شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: خبرات اللاعبين ظهرت فى الوقت المناسب بالسوبر الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر
وقال أيمن، إن الفوز ببطولة السوبر الإفريقي كانت مهمة جدًا للفريق، وستعطي اللاعبين دوافع كبيرة، من أجل حصد المزيد من البطولات خلال الفترة القادمة، خاصة أن الأهلي تنتظره العديد من المنافسات سواء على المستوى المحلي أو القاري، وكذلك بطولة كأس العالم للأندية.
وأضاف، أن هناك توترًا ظهر على لاعبي الأهلي في بعض فترات المباراة، لكن خبرات الفريق ظهرت في الوقت المناسب، وقدم اللاعبون مستوى مختلفًا خلال الوقت الحاسم من المباراة، واستطاع طاهر محمد طاهر إدراك هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.
وهنأ أيمن أشرف جماهير الأهلي التي دعمت الفريق خلال المباراة، مؤكدًا أنها كانت اللاعب رقم واحد، واللاعبون كانوا يقاتلون خلال اللقاء من أجل إسعادهم.
وكان الأهلي قد توج بالسوبر الإفريقي بعد الفوز على الرجاء الرياضي المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.