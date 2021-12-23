شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: خبرات اللاعبين ظهرت فى الوقت المناسب بالسوبر الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وكذلك جماهير الفريق، بعد التتويج بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي، على حساب الرجاء المغربي.

وقال أيمن، إن الفوز ببطولة السوبر الإفريقي كانت مهمة جدًا للفريق، وستعطي اللاعبين دوافع كبيرة، من أجل حصد المزيد من البطولات خلال الفترة القادمة، خاصة أن الأهلي تنتظره العديد من المنافسات سواء على المستوى المحلي أو القاري، وكذلك بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف، أن هناك توترًا ظهر على لاعبي الأهلي في بعض فترات المباراة، لكن خبرات الفريق ظهرت في الوقت المناسب، وقدم اللاعبون مستوى مختلفًا خلال الوقت الحاسم من المباراة، واستطاع طاهر محمد طاهر إدراك هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

وهنأ أيمن أشرف جماهير الأهلي التي دعمت الفريق خلال المباراة، مؤكدًا أنها كانت اللاعب رقم واحد، واللاعبون كانوا يقاتلون خلال اللقاء من أجل إسعادهم.

وكان الأهلي قد توج بالسوبر الإفريقي بعد الفوز على الرجاء الرياضي المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.