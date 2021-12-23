شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو: هذه بداية تحقيقى التاريخ مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تاو عقب التتويج بالسوبر: «هذا شعور رائع. المباراة كانت صعبة جدا، وكنا متأخرين في النتيجة، ولكننا عُدنا مرة أخرى وسجلنا هدف التعادل. أنا سعيد للغاية للفوز بأول لقب لي مع الأهلي».

وعن التصريح الذي أدلى به لحظة التوقيع للأهلي بأنه اختار التاريخ، قال بيرسي: «هذه هي بداية تحقيقي التاريخ».

ونجح الأهلي في التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما فاز باللقب في الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.