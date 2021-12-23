شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقق السوبر الأفريقي للموسم الثانى على التوالى لثالث مرة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّج فريق الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي بالفوز على الرجاء المغربي بضربات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

تقدم حميد أحداد للرجاء المغربى في الدقيقة 13، وتعادل طاهر محمد طاهر للأهلى في الدقيقة 89، واحتكام الفريقين لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلى.

الثنائية الثالثة في تاريخ الأهلى

ويعد لقب كأس السوبر الأفريقي هو الثانى على التوالي للأهلى بقيادة موسيمانى، بعدما حقق الأهلى اللقب على حساب نهضة بركان بهدفين نظيفين الموسم الماضى، لتكون ثالث مرة يستطيع الأهلى الاحتفاظ بكأس السوبر لموسمين متتاليين، حيث نجح في الفوز باللقب موسمى 2006 و2007، ثم الفوز بلقبى 2013 و2014.

ويعد النادى الأهلى أكثر الأندية الأفريقية تحقيقا للقب السوبر الأفريقى برصيد 8 ألقاب، حيث توج باللقب أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2020، 2021، وفشل في تحقيقه مرتين فقط عامي 1994، 2015.

وواجه الأهلي صدمة قبل انطلاق المباراة وخلال عملية الإحماء، حيث تعرض عمرو السولية لإصابة اضطر على أثرها مغادرة أرض الملعب وعدم خوض اللقاء، ليضطر موسيماني المدير الفني للفريق لإجراء تغيير اضطراري بمشاركة ياسر أبراهيم بدلاً من السولية.

وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة ترجيحية للفريق بدعوى أن الكرة لمست يد أحد لاعبي الرجاء في منطقة جزاء الفريق الغربي، لكن الحكم الكونغولي جون جاك ندالا رفض الامتثال لطلب لاعبي الأهلي.

ومن هجمة مرتدة سجل الرجاء المغربي هدفا عن طريق أحمداد في الدقيقة 13 مُستغلاً خطأ من دفاع الأهلي وحارس الفريق محمد الشناوي، بعد الهدف نشط أداء الأهلي لكن دون خطورة حقيقة فيما شكّلت الهجمات المرتدة للرجاء خطورة كبيرة على مرمى الشناوي.

وظهر عدم الانسجام بين دفاع الأهلي بشكل واضح ما سمح للفريق المغربي لأن يشكل خطورة ورغم محاولات الأهلي لتسجيل هدف إلا أن الأحمر ظهر بطريقة عشوائية طوال الـ45 دقيقة وكانت هناك تمريرات خاطئة بشكل حرم الأهلي من التسجيل لينتهي هذا الشوط بتقدم بطل المغرب بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير هجومي بنزول محمد شريف بدلاً من أيمن أشرف، وحاول الأهلي تسجيل هدف التعادل لكن دون جدوى بسبب عدم التفاهم بين لاعبيه وأختفى محمد شريف.

وخرج حسين الشحات في الدقيقة 61 وشارك أحمد عبد القادر بدلاً منه، وأضاف عبد القادر نزعة هجومية للأهلي لكن دفاع الرقابة أحكم الرقابة على مفاتيح لعب الأحمر، وشكّلت الهجمات المرتدة للرجاء خطورة على مرمى الشناوي، ونال ياسر أبراهيم بطاقة صفراء للخشونة.

وفي الدقيقة 77 شارك طاهر محمد طاهر بدلاً من ياسر إبراهيم، وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة محاولات هجومية حمراء ونجح طاهر في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 89 ليلجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء.