شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق: لعبنا بروح عالية أمام الرجاء.. والشناوى توقع سيناريو المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على استاد أحمد بن علي بالدوحة.

وقال أكرم توفيق: «أشكر جميع زملائي اللاعبين على الأداء أمام الرجاء، وكذلك الروح العالية التي ظهروا عليها من أجل إسعاد الجماهير، وأتمنى الحصول على المزيد من الألقاب».

وأضاف: «محمد الشناوي قائد الأهلي تحدث مع اللاعبين قبل المباراة، ووضع عدة سيناريوهات، كان من بينها إمكانية دخول هدف بمرمانا في الشوط الأول، وطالبنا باللعب بمنتهى القوة وبذل أقصى جهد من أجل العودة وتعديل النتيجة، والفوز في نهاية اللقاء واستطعنا تسجيل هدف قبل النهاية بدقائق، وتكلل جهدنا بالتتويج بالبطولة».

وواصل: «بين شوطي اللقاء، تحدث اللاعبون معًا، وتعاهدوا على تحقيق البطولة، وهو ما حدث في النهاية».

واختتم: «ركلات الترجيح دائمًا يكون فيها نسبة حظ، ولكن لاعبى الأهلي سجلوا جميع الركلات بتوفيق من الله، وأشكر جمهور الأهلي على الدعم والثقة التي منحوها لنا، ونتمنى إسعادهم كثيرًا خلال الفترة المقبلة».

وكان الأهلي قد توج بالسوبر الإفريقي بعد الفوز على الرجاء الرياضي المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما فاز باللقب في الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.