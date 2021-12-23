شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة: جماهير الأهلي كلمة السر في البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة لجماهير الأهلي واللاعبين ‏والجهاز الفني، بعد تتويج الفريق بالسوبر الإفريقي الثامن في تاريخ النادي على حساب الرجاء ‏المغربي في المباراة التي أقيمت في قطر.‏

وأوضح ربيعة، أن جماهير الأهلي دائمًا هي كلمة السر في تتويج الفريق بالبطولات، وأن ‏حضورهم وتواجدهم الكبير في قطر أسهم بكل تأكيد بالفوز بالسوبر الإفريقي.‏

وأكد مدافع الأهلي أن فريق الرجاء من الفرق الكبيرة في قارة إفريقيا ولديهم من الخبرة ‏والتاريخ الذي جعل من مباراة السوبر الإفريقي صعبة، ولكن الأهلي كعادته لم يخذل ‏جماهيره، وكان عند حسن ظنهم وتوقعهم، ونجح في إدراك التعادل خلال الوقت الأصلي ‏والتتويج ببطولة قارية جديدة.‏

واختتم رامي ربيعة كلامه بالتأكيد أن الفريق يحتفل ببطولة السوبر الإفريقي مع ‏الجماهير، وعقب العودة إلى القاهرة سوف يتم إغلاق ملف البطولة والتركيز في بطولة ‏الدوري الممتاز‏.