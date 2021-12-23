شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة: جماهير الأهلي كلمة السر في البطولات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة لجماهير الأهلي واللاعبين والجهاز الفني، بعد تتويج الفريق بالسوبر الإفريقي الثامن في تاريخ النادي على حساب الرجاء المغربي في المباراة التي أقيمت في قطر.
وأوضح ربيعة، أن جماهير الأهلي دائمًا هي كلمة السر في تتويج الفريق بالبطولات، وأن حضورهم وتواجدهم الكبير في قطر أسهم بكل تأكيد بالفوز بالسوبر الإفريقي.
وأكد مدافع الأهلي أن فريق الرجاء من الفرق الكبيرة في قارة إفريقيا ولديهم من الخبرة والتاريخ الذي جعل من مباراة السوبر الإفريقي صعبة، ولكن الأهلي كعادته لم يخذل جماهيره، وكان عند حسن ظنهم وتوقعهم، ونجح في إدراك التعادل خلال الوقت الأصلي والتتويج ببطولة قارية جديدة.
واختتم رامي ربيعة كلامه بالتأكيد أن الفريق يحتفل ببطولة السوبر الإفريقي مع الجماهير، وعقب العودة إلى القاهرة سوف يتم إغلاق ملف البطولة والتركيز في بطولة الدوري الممتاز.