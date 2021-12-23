شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يتوج بالسوبر الإفريقى الثالث فى تاريخه والثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، لقب السوبر الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوز الأهلى على الرجاء بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت في قطر.

ونجح موسيمانى في الفوز باللقب مرتين قبل لقب اليوم، حيث توج باللقب الأول مع فريقه السابق صنداونز عندما واجه فريق مازيمبي الكونغولي عام 2017 وتغلب عليه بهدف دون رد، واللقب الثانى مع الأهلى الموسم الماضى وقاد الأهلي أمام فريق نهضة بركان المغربي وتغلب عليه 2-1 وحصد اللقب الثاني له بالبطولة.

ويعد موسيمانى ثانى مدرب يحقق لقب السوبر للموسم الثانى على التوالى، بعد البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى السابق الذى حقق لقبين متتاليين مع النادى الأهلى.

وواجه الأهلي صدمة قبل انطلاق المباراة وخلال عملية الإحماء، حيث تعرض عمرو السولية لإصابة اضطر على أثرها مغادرة أرض الملعب وعدم خوض اللقاء، ليضطر موسيماني المدير الفني للفريق لإجراء تغيير اضطراري بمشاركة ياسر أبراهيم بدلاً من السولية.

وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة ترجيحية للفريق بدعوى أن الكرة لمست يد أحد لاعبي الرجاء في منطقة جزاء الفريق الغربي، لكن الحكم الكونغولي جون جاك ندالا رفض الامتثال لطلب لاعبي الأهلي.

ومن هجمة مرتدة سجل الرجاء المغربي هدفا عن طريق أحمداد في الدقيقة 13 مُستغلاً خطأ من دفاع الأهلي وحارس الفريق محمد الشناوي، بعد الهدف نشط أداء الأهلي لكن دون خطورة حقيقة فيما شكّلت الهجمات المرتدة للرجاء خطورة كبيرة على مرمى الشناوي.

وظهر عدم الانسجام بين دفاع الأهلي بشكل واضح ما سمح للفريق المغربي لأن يشكل خطورة ورغم محاولات الأهلي لتسجيل هدف إلا أن الأحمر ظهر بطريقة عشوائية طوال الـ45 دقيقة وكانت هناك تمريرات خاطئة بشكل حرم الأهلي من التسجيل لينتهي هذا الشوط بتقدم بطل المغرب بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير هجومي بنزول محمد شريف بدلاً من أيمن أشرف، وحاول الأهلي تسجيل هدف التعادل لكن دون جدوى بسبب عدم التفاهم بين لاعبيه وأختفى محمد شريف.

وخرج حسين الشحات في الدقيقة 61 وشارك أحمد عبد القادر بدلاً منه، وأضاف عبد القادر نزعة هجومية للأهلي لكن دفاع الرقابة أحكم الرقابة على مفاتيح لعب الأحمر، وشكّلت الهجمات المرتدة للرجاء خطورة على مرمى الشناوي، ونال ياسر إبراهيم بطاقة صفراء للخشونة.

وفي الدقيقة 77 شارك طاهر محمد طاهر بدلاً من ياسر إبراهيم، وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة محاولات هجومية حمراء ونجح طاهر في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 89 ليلجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء.