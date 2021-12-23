شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير: الأهلى قدم مباراة قوية أمام الرجاء.. وشكرًا للجماهير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر لجماهير الأهلي على مساندتها للفريق في مباراة السوبر الإفريقي، الذي توج به الفريق على حساب الرجاء المغربي في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب أحمد بن علي بالريان في قطر.
وقال شوبير، إن الأهلي قدم مباراة قوية وأدى بشكل مميز منذ بداية المباراة خاصة في الشق الهجومي، ونجح في تسجيل هدف التعادل في الوقت الأصلي والفوز بركلات الترجيح التي تدرب عليها الفريق بشكل جيد.
وأكد شوبير، أنه كان واثقًا من تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي رغم تأخر الفريق بهدف منذ الشوط الأول، خاصة أن أداء اللاعبين في أرض الملعب وإصرارهم على الفوز باللقب كان واضحًا منذ البداية.
واختتم مصطفى شوبير تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي لم تقصر مع الفريق، ودائمًا ما تكون كلمة السر في التتويج بالبطولات.