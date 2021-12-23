شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: لقب السوبر الغالي أجمل هدية لجماهير الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته البالغة بتتويج الفريق بلقب السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الرجاء المغربي 6/5 بركلات الترجيح، قائلًا إن الأهلي استحق الفوز باللقب عن جدارة وقدم مباراة كبيرة ولاحت له العديد من الفرص المحققة التي لم يكتب لها التوفيق.

وأضاف أفشة عقب المباراة: كان لا بد أن نفوز اليوم، وحققنا المطلوب من أجل هذه الجماهير التي ساندتنا طوال المباراة، ولا بد أن نهديها هذا الفوز الغالي. ونشكر الله على هذا التتويج وأهنئ كل جماهير الأهلي.

وتابع أفشة قائلًا: المباراة كانت صعبة جدًا أمام فريق كبير مثل الرجاء، ولكن الله أراد لنا الفوز باللقب. أهنئ طاهر محمد طاهر على الهدف الذي سجله والذي كان سببًا رئيسيًّا في الفوز باللقب.

وتُوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة والثانية على التوالي، بعدما فاز باللقب في الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي، ليفوز به مجددًا هذا الموسم على حساب مواطنه الرجاء، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد التعادل 1-1 في المباراة.