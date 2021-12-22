للمرة الثامنة في تاريخه.. الأهلي بطلا للسوبر الإفريقي بفوزه على الرجاء بركلات الترجيح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تُوج النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الإفريقي، للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بنتيجة 6-5.

وسجل حميد أحداد هدف التقدم للرجاء في الدقيقة 13 من متابعة لكرة داخل المنطقة، مستغلًا خطأ في التمركز من مدافعي الأهلي.

وأنقذ الحارس محمد الشناوي مرمى الأهلي من أكثر من هدف خلال الشوط الأول.

وبدأ الأهلي اللقاء مرتبكا، في حين استغل الرجاء المساحات الكبيرة في دفاع الفريق الأحمر وشكل خطورة كبيرة طوال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سيطر الأهلي على مجريات اللقاء، وسط تراجع للفريق المغربي.

وشن المارد الأحمر هجمات متتالية على الرجاء، وسط بسالة الفريق المغربي.

وأحرز طاهر محمد طاهر هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 90 من زمن المباراة، ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح مباشرة.