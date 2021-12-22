شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تسلم الأهلى ميداليات السوبر الإفريقى وحمل الكأس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم لاعبو الأهلي الميداليات الخاصة بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على الرجاء المغربي، وتسلم محمد الشناوي قائد الأهلي كأس البطولة الثامنة في تاريخ القلعة الحمراء.

وتوّج فريق الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي بالفوز على الرجاء المغربي بضربات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

انتهت مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة السوبر الأفريقي التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، باستاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة في بطولة السوبر الإفريقي بالتعادل ليحتكم الفريقين إلى ضربات الجزاء.

الشوط الأول

وواجه الأهلي صدمة قبل انطلاق المباراة وخلال عملية الإحماء، حيث تعرض عمرو السولية لإصابة اضطر على أثرها مغادرة أرض الملعب وعدم خوض اللقاء، ليضطر موسيماني المدير الفني للفريق لإجراء تغيير اضطراري بمشاركة ياسر إبراهيم بدلاً من السولية.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء هدوءا متبادلا بين الفريقين وإن كان الأهلي قد حاول الضغط على مرمى الفريق المغربي عن طريق بيرسي تاو والشحات وأفشة.

وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة ترجيحية للفريق بدعوى أن الكرة لمست يد أحد لاعبي الرجاء في منطقة جزاء الفريق الغربي، لكن الحكم الكونغولي جون جاك ندالا رفض الامتثال لطلب لاعبي الأهلي.

ومن هجمة مرتدة سجل الرجاء المغربي هدفا عن طريق أحمداد في الدقيقة 13 مُستغلاً خطأ من دفاع الأهلي وحارس الفريق محمد الشناوي، بعد الهدف نشط أداء الأهلي لكن دون خطورة حقيقة فيما شكّلت الهجمات المرتدة للرجاء خطورة كبيرة على مرمى الشناوي.

وظهر عدم الانسجام بين دفاع الأهلي بشكل واضح ما سمح للفريق المغربي لأن يشكل خطورة ورغم محاولات الأهلي لتسجيل هدف إلا أن الأحمر ظهر بطريقة عشوائية طوال الـ45 دقيقة وكانت هناك تمريرات خاطئة بشكل حرم الأهلي من التسجيل لينتهي هذا الشوط بتقدم بطل المغرب بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير هجومي بنزول محمد شريف بدلاً من أيمن أشرف، وحاول الأهلي تسجيل هدف التعادل لكن دون جدوى بسبب عدم التفاهم بين لاعبيه واختفى محمد شريف.

وخرج حسين الشحات في الدقيقة 61 وشارك أحمد عبد القادر بدلاً منه، وأضاف عبد القادر نزعة هجومية للأهلي لكن دفاع الرقابة أحكم الرقابة على مفاتيح لعب الأحمر، وشكّلت الهجمات المرتدة للرجاء خطورة على مرمى الشناوي، ونال ياسر إبراهيم بطاقة صفراء للخشونة.

وفي الدقيقة 77 شارك طاهر محمد طاهر بدلاً من ياسر إبراهيم، وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة محاولات هجومية حمراء ونجح طاهر في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 89 ليلجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح.



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التتويج بالسوبر الافريقي (3)



التتويج بالسوبر الافريقي (4)



التتويج بالسوبر الافريقي (5)



التتويج بالسوبر الافريقي (6)



التتويج بالسوبر الافريقي (7)



التتويج بالسوبر الافريقي (8)



التتويج بالسوبر الافريقي (9)



التتويج بالسوبر الافريقي (10)



التتويج بالسوبر الافريقي (11)



التتويج بالسوبر الافريقي (12)



التتويج بالسوبر الافريقي (13)



التتويج بالسوبر الافريقي (14)



التتويج بالسوبر الافريقي (15)



التتويج بالسوبر الافريقي (16)



التتويج بالسوبر الافريقي (17)



التتويج بالسوبر الافريقي (18)



التتويج بالسوبر الافريقي (19)



التتويج بالسوبر الافريقي (20)



التتويج بالسوبر الافريقي (21)



التتويج بالسوبر الافريقي (22)



التتويج بالسوبر الافريقي (23)



التتويج بالسوبر الافريقي (24)



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