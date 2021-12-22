شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: نستحق التتويج باللقب.. والأهلى قاتل حتى الثانية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الشديدة بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، عقب الفوز على الرجاء المغربي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أحمد بن علي بالدوحة.

وقال شريف، إن لاعبي الأهلي بذلوا قصارى جهدهم طوال المباراة، وكان لديهم إصرار على إدراك هدف التعادل، والأهلي معروف عنه دائمًا اللعب والقتال حتى آخر ثانية من زمن المباراة، وكنا نقاتل من أجل الفوز بالبطولة.

وأضاف أن جمهور الأهلي لعب دورًا كبيرًا في الفوز باللقب، وساند اللاعبين بشكل قوي، موجهًا الشكر لهم، ووعدهم بمزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد شريف، أن مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي اليوم ستكون درسًا كبيرًا للاعبين، خاصة أن الفريق بدأ المباراة بشكل غير جيد، ثم استقبل هدفًا مباغتًا من المنافس لكنه عاد ولعب بقوة خلال الشوط الثاني، من أجل إحراز الأهداف، وهو ما تكلل في النهاية بتسجيل هدف التعادل ولعب ركلات الترجيح.

وأهدى محمد شريف بطولة كأس السوبر إلى جماهير النادي الأهلي، وكذلك إلى مجلس الإدارة وزملائه اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي بالنادي.

وكان الأهلي قد توج بالسوبر الإفريقي بعد الفوز على الرجاء الرياضي المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.