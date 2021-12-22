محمد شريف: نستحق التتويج باللقب.. والأهلى قاتل حتى الثانية الأخيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: نستحق التتويج باللقب.. والأهلى قاتل حتى الثانية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر
وقال شريف، إن لاعبي الأهلي بذلوا قصارى جهدهم طوال المباراة، وكان لديهم إصرار على إدراك هدف التعادل، والأهلي معروف عنه دائمًا اللعب والقتال حتى آخر ثانية من زمن المباراة، وكنا نقاتل من أجل الفوز بالبطولة.
وأضاف أن جمهور الأهلي لعب دورًا كبيرًا في الفوز باللقب، وساند اللاعبين بشكل قوي، موجهًا الشكر لهم، ووعدهم بمزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة.
وأكد شريف، أن مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي اليوم ستكون درسًا كبيرًا للاعبين، خاصة أن الفريق بدأ المباراة بشكل غير جيد، ثم استقبل هدفًا مباغتًا من المنافس لكنه عاد ولعب بقوة خلال الشوط الثاني، من أجل إحراز الأهداف، وهو ما تكلل في النهاية بتسجيل هدف التعادل ولعب ركلات الترجيح.
وأهدى محمد شريف بطولة كأس السوبر إلى جماهير النادي الأهلي، وكذلك إلى مجلس الإدارة وزملائه اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي بالنادي.
وكان الأهلي قد توج بالسوبر الإفريقي بعد الفوز على الرجاء الرياضي المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.