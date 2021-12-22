شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول: الأهلى عوضنى بالسوبر الأفريقى بعد خيبة الأمل مع تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب على معلول لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الأفريقى مع المارد الأحمر بعد هزيمة الرجاء المغربى بنتيجة 6 / 5 بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعتهما على استاد أحمد بن علي بالريان ببطولة السوبر الإفريقي التي تقام في دولة قطر.

وقال معلول فى تصريحاته عقب المباراة: "الحمد لله الأهلى عوضنى بكأس السوبر الأفريقى بعد 4 أيام من خيبة الأمل مع منتخب تونس فى بطولة كأس العرب، ونشكر الجمهور الأهلاوى على مساندته للاعبين والفريق بشكل كامل".

أضاف التونسى على معلول إن لاعبو الأهلى بذلوا قصارى جهدهم فى المباراة، وتوجوا بلقب السوبر الأفريقى على حساب الرجاء المغربى بجدارة واستحقاق، واعدًا الجماهير بمزيد من البطولات فى الفترة المقبلة.

وكان الأهلى دخل المباراة بتشكيل مكون من.. محمد الشناوي، بدر بانون، أيمن أشرف، عمرو السولية، ديانج، حمدي فتحي، أكرم توفيق، على معلول، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات وبيرسي تاو.

ودخل طاهر طاهر في نوبة بكاء بعد نهاية المباراة بتتويج فريقه، لاسيما بعدما ساهم في تتويج فريقه بلقب السوبر الإفريقي وسجل هدفا قاتلا لفريقه مكنه من التوجه للعب ركلات الترجيح ثم سجل ركلة جزاء ترجيحية في مرمى الرجاء.