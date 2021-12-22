شريف: اسمنا سيُحفر من ذهب في تاريخ الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي أن التتويج بالبطولات القارية سيحفر أسماء اللاعبين بحروف من ذهب في تاريخ النادي الأهلي، وذلك بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي.

وهزم الأهلي فريق الرجاء بركلات الترجيح (6-5) بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي للمباراة، ليحصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، ويرفع رصيد بطولاته الدولية إلى 24 لقبا.

وفي تصريحات لقناة الأهلي قال شريف :"من المهم جدا الحفاظ على التركيز حتى النهاية وهو ما فعلناه ليكرمنا الله في النهاية بهدف قاتل منحنا البطولة".

وأضاف شريف :"البطولات القارية تحفر أسماء اللاعبين بحروف من ذهب في تاريخ النادي الأهلي، وهذه هي بطولة السوبر الثانية لي مع النادي، بالإضافة إلى لقب دوري الأبطال".

وأنهى مهاجم الأهلي :"هدفنا إنهاء بطولة الدوري مبكرا هذا الموسم حتى لا يتكرر سيناريو الموسم الماضي، فوزنا بالمباراتين القادمتين سيبعدنا عن المنافس ويساعدنا على تحقيق اللقب".