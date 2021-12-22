عبد القادر: سعيد بأول بطولة مع الأهلي.. ولن تكون الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعرب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، عن سعادته لتحقيق أول بطولاته مع النادي الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي.

وحقق النادي الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح (6-5).

وقال عبد القادر في تصريحات لقناة "الأهلي": "احمد الله على أول بطولة لي مع النادي الأهلي والحمد لله ربنا كرمنا بهدف في أخر دقيقة، وكنت أشعر أن ربنا يريد أن يعطينا المزيد في المباراة".

وأضاف: "موسيماني تحدث معي قبل دخولي لأرض الملعب بـ5 دقائق وقال لي أنني سأتواجد في المباراة وشرح لي بعض التعليمات والحمد لله استطعت فعل ما عليَ".

واختتم عبد القادر: "أوعد الجماهير بالمزيد في ما هو قادم وأن هذه لن تكون أخر بطولة".