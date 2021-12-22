الشناوي: عانينا في بداية المباراة.. واستطعنا إضافة بطولة جديدة للنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، أن الفريق عانى في بداية المباراة أمام فريق الرجاء المغربي بكأس السوبر الأفريقي، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية.

وحقق النادي الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح (6-5).

وقال الشناوي في تصريحات لقناة "الأهلي": "عانينا في أول ربع ساعة من المباراة لوجود ضغط عصبي، ولكن نحن على قدر المسؤولية وأقول للاعبين والإدارة والجهاز الفني مبروك".

وأضاف: "بقالنا فترة لسنا مع بعض كلاعبين، لإنشغال بعضنا مع المنتخب الوطني، ولكننا استطعنا إضافة بطولة جديدة إلى خزائن النادي".

واختتم الشناوي: "أقول للجماهير ألف شكر واعتدنا على رؤية الجماهير وهي تملأ المدرجات، واللاعبين كلهم يعرفون من هو النادي الأهلي، واللاعبين كلهم رجال".