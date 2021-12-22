بانون: الرجاء فريقي الأم.. لولاه لما حققت كأس السوبر مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد بدر بانون مدافع النادي الأهلي، أن نجاحه في تحقيق لقب كأس سوبر جديد لم يكن ليحدث لولا الفترة التي قضاها مع الرجاء المغربي قبل انتقاله للقلعة الحمراء.

وأشار بانون في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، إلى أن تتويج الأهلي بالسوبر الثامن عبر تاريخه كان صعبًا، في ظل مواجهته للرجاء الذي حافظ على تقدمه حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وقال بانون: "الرجاء هو الفريق الأم بالنسبة لي، لكني الآن ألعب في النادي الأهلي ومن الطبيعي أن أدافع عن قميصه، أطلب من الجماهير المغربية تقبل الأمر لأن هذه هي كرة القدم".

وأكمل: "لولا فترة لعبي في الرجاء لما وصلت إلى ما أنا فيه حاليًا، قدمنا مباراة كبيرة اليوم في السوبر أمام خصم صعب، وأقول لجماهير ولاعبي الفريق المغربي حظ أوفر في المناسبات القادمة".

واختتم: "عمرو السولية لاعب كبير وبدون شك غيابه أثر علينا اليوم".