الأهلي يواصل مطاردة ريال مدريد في سباق الأكثر تتويجا بعد الفوز بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

واصل النادي الأهلي المنافسة في السباق على لقب النادي الأكثر تتويجاً بالبطولات العالمية، ليستمر في ملاحقة ريال مدريد الإسباني على الزعامة، بعد الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية على التوالي.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه على حساب نادي الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (6-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).

ورفع فريق القلعة الحمراء رصيده من البطولات القارية إلى اللقب رقم 24، ليواصل ملاحقة ريال مدريد في سباق الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية والعالمية، حيث توقف رصيد الفريق الملكي عند 26 لقبا منذ عام 2018.

وكان النادي الأهلي انفرد بصدارة ترتيب الأندية الأكثر تتويجا على المستوى القاري في عام 2014 برصيد 19 بطولة بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي، وتفوق في ذلك الوقت على أندية ميلان الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني أصحاب الـ18 بطولة.

وتأتي ألقاب ريال مدريد (26 لقبا) كالتالي:

دوري أبطال أوروبا - 13 مرة.

كأس السوبر الأوروبي - 4 مرات.

كأس العالم للأندية - 4 مرات.

كأس إنتركونتينينتال - 3 مرات.

كأس الاتحاد الأوروبي - مرتان.

وتأتي ألقاب الأهلي (24 لقبا) كالتالي:

دوري أبطال إفريقيا - 10 مرات.

كأس السوبر الإفريقي - 8 مرات.

بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس - 4 مرات.

الكونفدرالية - مرة.

كأس الأفرو آسيوية - مرة.